General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors schiebt sich am Montagnachmittag vor

Das Papier von General Motors konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 58,45 USD. Bei 58,54 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,54 USD. Bisher wurden heute 139.576 General Motors-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 62,14 USD. Gewinne von 6,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (41,65 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.
Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,630 USD aus. Analysten bewerten die General Motors-Aktie im Durchschnitt mit 50,50 USD.
General Motors gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,97 Mrd. USD gelegen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,45 USD je Aktie belaufen.
