General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag tiefer

27.10.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von General Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die General Motors-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 68,95 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
60,08 EUR 0,92 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 68,95 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die General Motors-Aktie bisher bei 68,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,57 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 215.482 General Motors-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 69,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,09 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 65,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

Am 21.10.2025 äußerte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,68 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 02.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,08 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

