General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von General Motors. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die General Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 69,89 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die General Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 69,89 USD. Die General Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,24 USD aus. Das Tagestief markierte die General Motors-Aktie bei 69,49 USD. Bei 69,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231.347 General Motors-Aktien.

Bei 70,24 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,50 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 40,41 Prozent wieder erreichen.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48,59 Mrd. USD – eine Minderung von 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 48,76 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. General Motors dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2025 10,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

