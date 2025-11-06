HAMBORNER REIT-Aktie: Höhere Kosten und gesunkene Einnahmen schmälern Gewinn
Der Gewerbeimmobilien-Spezialist HAMBORNER REIT hat wegen höherer Kosten und gesunkener Mieteinnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres weniger verdient als im Vorjahr.
Die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer Funds from Operations (FFO) sank um gut zwölf Prozent auf 36,7 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Unter dem Strich schmolz der Gewinn um ein Fünftel auf 9,2 Millionen Euro zusammen.
Den Rückgang ihrer Miet- und Pachteinnahmen begründete die Gesellschaft insbesondere mit dem Verkauf von Objekten. Die entsprechenden Erlöse lagen in den ersten drei Quartalen mit 67,9 Millionen Euro knapp drei Prozent unter dem Vorjahreswert.
Die Jahresprognosen bestätigte das Unternehmen. HAMBORNER REIT geht weiterhin davon aus, dass das operative Ergebnis auf 44 bis 46 Millionen Euro zurückgehen wird. Die Erlöse aus Mieten und Pachten dürften in diesem Jahr bei 89,5 bis 90,5 Millionen Euro herauskommen und damit ebenfalls unter dem Vorjahreswert.
DUISBURG (dpa-AFX)
Weitere News
Bildquellen: hamborner REIT
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
Analysen zu HAMBORNER REIT
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
|05.08.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
|05.08.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.2025
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.02.2025
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.2025
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.2025
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.2024
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.2024
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2017
|HAMBORNER REIT Verkaufen
|NATIONAL-BANK
|09.05.2017
|HAMBORNER REIT Verkaufen
|NATIONAL-BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HAMBORNER REIT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen