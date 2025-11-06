Gewerbeimmobilien im Blick

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist HAMBORNER REIT hat wegen höherer Kosten und gesunkener Mieteinnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres weniger verdient als im Vorjahr.

Die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer Funds from Operations (FFO) sank um gut zwölf Prozent auf 36,7 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Unter dem Strich schmolz der Gewinn um ein Fünftel auf 9,2 Millionen Euro zusammen.

Den Rückgang ihrer Miet- und Pachteinnahmen begründete die Gesellschaft insbesondere mit dem Verkauf von Objekten. Die entsprechenden Erlöse lagen in den ersten drei Quartalen mit 67,9 Millionen Euro knapp drei Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Jahresprognosen bestätigte das Unternehmen. HAMBORNER REIT geht weiterhin davon aus, dass das operative Ergebnis auf 44 bis 46 Millionen Euro zurückgehen wird. Die Erlöse aus Mieten und Pachten dürften in diesem Jahr bei 89,5 bis 90,5 Millionen Euro herauskommen und damit ebenfalls unter dem Vorjahreswert.

