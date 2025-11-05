Vonovia platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,25 Mrd EUR
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat am Mittwoch drei Serien von Euro-Bonds mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Milliarden Euro und Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 3,96 Prozent waren laut DAX-Konzern 3,4-fach überzeichnet. Die Emissionserlöse sollen vornehmlich für ein Rückkaufangebot unbesicherter Euro-Anleihen mit Fälligkeiten bis 2027 verwendet werden. Der Höchstannahmebetrag des Rückkaufangebots ist dabei auf das Volumen der neuen Anleihenemission begrenzt.
Vonovia behält sich den weiteren Angaben zufolge das Recht vor, Teile der Emissionserlöse zur Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten zu verwenden, sofern das Fälligkeitsprofil dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/uxd
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2025 12:50 ET (17:50 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|10:41
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Vonovia SE Buy
|Warburg Research
|09:06
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|10:41
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Vonovia SE Buy
|Warburg Research
|09:06
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen