Vonovia platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,25 Mrd EUR

05.11.25 18:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,48 EUR -0,15 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
DOW JONES--Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat am Mittwoch drei Serien von Euro-Bonds mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Milliarden Euro und Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 3,96 Prozent waren laut DAX-Konzern 3,4-fach überzeichnet. Die Emissionserlöse sollen vornehmlich für ein Rückkaufangebot unbesicherter Euro-Anleihen mit Fälligkeiten bis 2027 verwendet werden. Der Höchstannahmebetrag des Rückkaufangebots ist dabei auf das Volumen der neuen Anleihenemission begrenzt.

Vonovia behält sich den weiteren Angaben zufolge das Recht vor, Teile der Emissionserlöse zur Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten zu verwenden, sofern das Fälligkeitsprofil dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 12:50 ET (17:50 GMT)

DatumRatingAnalyst
11:21Vonovia SE BuyUBS AG
10:41Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
10:36Vonovia SE BuyWarburg Research
09:06Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

