RESEARCH/Commerzbank-Ergebnisse durchwachsen

06.11.25 10:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,46 EUR -1,07 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ergebnisse der Commerzbank für das dritte Quartal seien durchwachsen, insbesondere angesichts der jüngsten starken Erfolgsbilanz der Bank und der immer höher liegenden Messlatte, schreibt die Deutsche Bank in einer Research Note. Der Gewinn des Konzerns sei, belastet durch eine höhere Steuerquote und ein volatiles Netto-Fair-Value-Ergebnis, schlechter als erwartet ausgefallen, schreiben die Analysten Benjamin Goy und Marlene Eibensteiner. Die Bank habe ihren Gewinnausblick für 2025 bestätigt, aber ihre Prognose für den Zinsüberschuss und das Risikoergebnis angehoben, was beides vom Konsens in etwa erwartet worden sei. Der neue, aber erwartete Aktienrückkauf von bis zu 600 Millionen Euro bringe die Bank auf Kurs für hohe Kapitalausschüttungen in diesem Jahr, meinen die Analysten. Die Aktie eröffnet 3 Prozent niedriger.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 04:08 ET (09:08 GMT)

