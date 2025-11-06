RESEARCH/Commerzbank-Ergebnisse durchwachsen
Werte in diesem Artikel
Die Ergebnisse der Commerzbank für das dritte Quartal seien durchwachsen, insbesondere angesichts der jüngsten starken Erfolgsbilanz der Bank und der immer höher liegenden Messlatte, schreibt die Deutsche Bank in einer Research Note. Der Gewinn des Konzerns sei, belastet durch eine höhere Steuerquote und ein volatiles Netto-Fair-Value-Ergebnis, schlechter als erwartet ausgefallen, schreiben die Analysten Benjamin Goy und Marlene Eibensteiner. Die Bank habe ihren Gewinnausblick für 2025 bestätigt, aber ihre Prognose für den Zinsüberschuss und das Risikoergebnis angehoben, was beides vom Konsens in etwa erwartet worden sei. Der neue, aber erwartete Aktienrückkauf von bis zu 600 Millionen Euro bringe die Bank auf Kurs für hohe Kapitalausschüttungen in diesem Jahr, meinen die Analysten. Die Aktie eröffnet 3 Prozent niedriger.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 04:08 ET (09:08 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen