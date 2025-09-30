HAMBORNER REIT Aktie
WKN A3H233
ISIN DE000A3H2333
Symbol HMBRF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die Roadshow mit dem Management des Gewerbeimmobilien-Unternehmens in Helsinki habe bei ihm einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er ist weiterhin der Ansicht, dass die hohe Ertragsstabilität des Portfolios von den Kapitalmärkten unterschätzt wird./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,66 €
|Abst. Kursziel*:
41,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,35%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
