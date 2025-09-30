Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBORNER REIT Buy

10:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die Roadshow mit dem Management des Gewerbeimmobilien-Unternehmens in Helsinki habe bei ihm einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er ist weiterhin der Ansicht, dass die hohe Ertragsstabilität des Portfolios von den Kapitalmärkten unterschätzt wird./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

