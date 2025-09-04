Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 113,42 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 113,42 USD. Bei 113,71 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 112,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 151.208 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 6,87 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,74 USD am 06.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 31,46 Prozent wieder erreichen.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,95 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie.

