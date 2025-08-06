Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 109,99 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 109,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 109,74 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,37 USD. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 163.231 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,95 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 8,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 72,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,27 USD aus.

Am 24.04.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach -3,34 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 6,65 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,02 USD je Aktie.

