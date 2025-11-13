Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 126,24 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 126,24 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 126,51 USD zu. Bei 123,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193.370 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 126,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.

Am 30.10.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

