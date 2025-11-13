DAX24.063 -1,3%Est505.748 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.980 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Blick auf Aktienkurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Donnerstagnachmittag

13.11.25 16:08 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 126,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
106,36 EUR -0,64 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 126,24 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 126,51 USD zu. Bei 123,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193.370 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 126,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.

Am 30.10.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

In eigener Sache

Übrigens: Gilead Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
26.07.2018Gilead Sciences NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2017Gilead Sciences PerformOppenheimer & Co. Inc.
09.03.2017Gilead Sciences NeutralUBS AG
29.04.2016Gilead Sciences HoldMaxim Group
14.12.2012Gilead Sciences neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.06.2010Gilead Sciences ausgestopptDer Aktionär
22.10.2009Gilead Sciences underperformWedbush Morgan Securities Inc.
10.02.2006Gilead Sciences underweightPrudential Financial
06.12.2005Gilead Sciences underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gilead Sciences Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen