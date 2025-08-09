Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Gilead Sciences hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 118,95 USD.
Im NASDAQ-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 118,95 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 119,00 USD zu. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 117,72 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 118,53 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 561.571 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.
Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,39 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2024 auf bis zu 72,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 38,72 Prozent sinken.
Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,25 USD belaufen.
Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 8,10 USD in den Büchern stehen haben wird.
Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
