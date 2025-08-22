Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences kommt am Abend kaum vom Fleck

Kurs der Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 114,08 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im NASDAQ-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 114,08 USD. Die Gilead Sciences-Aktie legte bis auf 115,22 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 113,89 USD. Bei 114,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 551.571 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,76 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 49,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Am 07.08.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,11 USD je Aktie belaufen.

