Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 120,38 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 120,38 USD. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 119,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,49 USD. Bisher wurden heute 752.613 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,61 USD) erklomm das Papier am 22.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,51 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 86,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 28,49 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 8,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

