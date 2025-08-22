Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Abend tiefer

Kurs der Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 112,59 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 112,59 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 112,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 113,63 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 477.313 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 121,79 USD markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 7,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,40 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

