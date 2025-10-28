Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Abend ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 118,24 USD ab.
Um 20:07 Uhr ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 118,24 USD. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 118,02 USD. Bei 119,92 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 722.146 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 124,61 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,39 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 86,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Am 29.10.2026 wird Gilead Sciences schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 8,05 USD in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2018
|Gilead Sciences Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.10.2017
|Gilead Sciences Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.03.2017
|Gilead Sciences Neutral
|UBS AG
|29.04.2016
|Gilead Sciences Hold
|Maxim Group
|14.12.2012
|Gilead Sciences neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
