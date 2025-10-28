Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 119,20 USD abwärts.
Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 119,20 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 118,53 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 284.648 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.
Bei 124,61 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 86,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 38,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD.
Am 07.08.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,29 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,06 Mrd. USD – ein Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Gilead Sciences.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,05 USD im Jahr 2025 aus.
Alle: Alle Empfehlungen