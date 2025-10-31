Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich Gilead Sciences

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Zuletzt sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 120,50 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 120,50 USD. Die Gilead Sciences-Aktie legte bis auf 121,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 116,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 916.244 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 124,61 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 3,30 Prozent niedriger. Bei 86,08 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 28,56 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Gilead Sciences am 10.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,10 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

