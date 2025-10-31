Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Abend zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 119,51 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 119,51 USD. Bei 121,88 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 116,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.812.185 Gilead Sciences-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,61 USD) erklomm das Papier am 22.10.2025. Mit einem Zuwachs von 4,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 86,08 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 38,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,10 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot