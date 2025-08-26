Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Glencore-Kurs

Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 2,91 GBP.

Die Glencore-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 2,91 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,90 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 2,90 GBP. Zuletzt wechselten 519.495 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 29,48 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,103 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,70 GBP.

Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59,83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,137 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren gekostet

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr bedeutet