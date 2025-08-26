DAX23.760 -1,2%ESt505.343 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,45 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Mittag auf rotes Terrain

02.09.25 12:06 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 2,87 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,30 EUR -0,04 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 2,87 GBP. In der Spitze büßte die Glencore-Aktie bis auf 2,86 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,89 GBP. Bisher wurden via London 2.972.825 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,39 GBP markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,102 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,70 GBP je Glencore-Aktie aus.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,137 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

