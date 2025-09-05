Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Glencore gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 2,85 GBP.
Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 2,85 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,86 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 2,89 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 7.229.611 Glencore-Aktien.
Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 4,39 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,86 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 28,12 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,102 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,70 GBP für die Glencore-Aktie.
Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,137 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.2025
|Glencore Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
