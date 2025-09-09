Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 2,99 GBP ab.
Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 2,99 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,97 GBP aus. Bei 3,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 939.253 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 4,39 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 46,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Abschläge von 31,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,102 USD. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,70 GBP.
Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,137 USD je Glencore-Aktie.
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
