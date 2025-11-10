DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.319 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Fokus auf Aktienkurs

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Montagnachmittag fester

10.11.25 16:08 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 3,65 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,16 EUR 0,11 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 3,65 GBP. Die Glencore-Aktie legte bis auf 3,67 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,67 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 7.572.536 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 4,15 GBP erreichte der Titel am 09.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,52 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,75 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,158 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

Glencore-Aktie dennoch fest: Etwas pessimistischer für Kupfer-Fördermenge 2025

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen