Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 3,65 GBP zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 3,65 GBP. Die Glencore-Aktie legte bis auf 3,67 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,67 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 7.572.536 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 4,15 GBP erreichte der Titel am 09.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,52 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,75 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,158 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

Glencore-Aktie dennoch fest: Etwas pessimistischer für Kupfer-Fördermenge 2025

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 10 Jahren eingefahren