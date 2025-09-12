Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von Glencore hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Glencore-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,04 GBP.

Bei der Glencore-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 3,04 GBP. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 3,07 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,01 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,05 GBP. Zuletzt wurden via London 8.901.434 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 30,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 48,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,102 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,70 GBP.

Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59,83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,137 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht