Aktie im Blick

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

15.09.25 16:13 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Glencore hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Glencore-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,04 GBP.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Glencore plc
3,52 EUR -0,01 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Glencore-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 3,04 GBP. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 3,07 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,01 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,05 GBP. Zuletzt wurden via London 8.901.434 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 30,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 48,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,102 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,70 GBP.

Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59,83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,137 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
22.02.2024Glencore HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

