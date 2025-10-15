Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gibt am Mittag nach

So entwickelt sich Glencore

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,53 GBP ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,53 GBP ab. In der Spitze fiel die Glencore-Aktie bis auf 3,51 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,58 GBP. Zuletzt wechselten 5.353.443 Glencore-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,71 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,89 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,130 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,71 GBP je Glencore-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,149 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

