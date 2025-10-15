DAX24.308 +0,3%Est505.629 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,33 +0,1%Gold4.211 +1,7%
Notierung im Blick

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Vormittag an Fahrt

15.10.25 09:22 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 3,57 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,08 EUR 0,08 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 3,57 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 3,58 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,58 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 829.866 Stück.

Bei einem Wert von 4,19 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 17,33 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 42,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,130 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,149 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
