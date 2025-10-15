Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,53 GBP.

Die Glencore-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 3,53 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 3,51 GBP. Bei 3,58 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9.673.171 Glencore-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Bei einem Wert von 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 41,91 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,130 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,71 GBP je Glencore-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,149 USD fest.

Redaktion finanzen.net

