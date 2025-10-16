Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 3,49 GBP.

Die Glencore-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 3,49 GBP. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 3,49 GBP. Bei 3,54 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 10.437.975 Glencore-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,19 GBP) erklomm das Papier am 08.11.2024. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 16,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 70,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,130 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,71 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,149 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte - Aktie legt zu

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor einem Jahr verloren