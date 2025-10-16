Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 3,53 GBP abwärts.

Die Glencore-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 3,53 GBP. Bei 3,53 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,54 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 535.774 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 4,19 GBP markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 18,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 41,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,130 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,71 GBP.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,149 USD je Aktie.

