Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 3,50 GBP ab.

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 3,50 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,46 GBP nach. Bei 3,50 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15.450.402 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 4,24 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,102 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,71 GBP je Glencore-Aktie aus.

Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,149 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte - Aktie legt zu

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor einem Jahr verloren

So stuften die Analysten die Glencore-Aktie im vergangenen Monat ein