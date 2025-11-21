Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag im Minus

Glencore im Blick

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 3,37 GBP nach.

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 3,37 GBP. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 3,32 GBP. Bei 3,39 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 7.673.930 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 3,97 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 17,85 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,75 GBP.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,157 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

