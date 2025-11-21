Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 3,35 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 3,35 GBP. Die Glencore-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,32 GBP nach. Bei 3,39 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 13.059.172 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 3,97 GBP erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,75 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 USD je Glencore-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,75 GBP angegeben.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,157 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

