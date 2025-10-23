DAX24.112 -0,2%Est505.659 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,82 +2,3%Gold4.114 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur? Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
So bewegt sich Glencore

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

23.10.25 12:04 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,43 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,96 EUR 0,11 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,43 GBP nach oben. Bei 3,45 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,40 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.539.497 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,19 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59,83 Mrd. GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,149 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte - Aktie legt zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
22.02.2024Glencore HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen