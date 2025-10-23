Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich
Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,43 GBP nach oben.
Um 11:49 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,43 GBP nach oben. Bei 3,45 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,40 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.539.497 Glencore-Aktien den Besitzer.
Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,19 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,71 GBP.
Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59,83 Mrd. GBP.
Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,149 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
