Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Mittwochvormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 3,47 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 3,50 GBP. Bei 3,49 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 1.347.565 Glencore-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,73 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 69,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 USD je Glencore-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,149 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

