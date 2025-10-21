DAX24.278 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,75 -0,3%Gold4.298 -1,4%
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag nahe Nulllinie

21.10.25 09:22 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Mit einem Wert von 3,50 GBP bewegte sich die Glencore-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Glencore plc
4,01 EUR -0,01 EUR -0,22%
Die Glencore-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 3,50 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 3,50 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 3,49 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,49 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 966.555 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 4,19 GBP markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,81 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,05 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,101 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,71 GBP an.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Am 24.02.2027 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,149 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

