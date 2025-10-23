Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 3,44 GBP.

Das Papier von Glencore konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 3,44 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 3,44 GBP. Bei 3,40 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 706.792 Stück.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,19 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Bei 2,05 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,71 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,149 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

