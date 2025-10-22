Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Mittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,45 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,45 GBP zu. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,50 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 3,49 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 4.672.300 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 4,19 GBP markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 21,24 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,71 GBP je Glencore-Aktie an.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,149 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

