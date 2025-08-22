Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore fällt am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 2,94 GBP.

Die Glencore-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 2,94 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 2,90 GBP. Bei 2,95 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 12.400.153 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 4,39 GBP erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 33,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 30,24 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,103 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,70 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,137 USD je Aktie belaufen.

