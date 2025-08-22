DAX24.182 -0,4%ESt505.389 -1,0%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.255 -0,1%Nas21.476 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,51 -1,8%Gold3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktie im Fokus

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore fällt am Dienstagnachmittag

26.08.25 16:10 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore fällt am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 2,94 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,40 EUR 0,01 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 2,94 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 2,90 GBP. Bei 2,95 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 12.400.153 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 4,39 GBP erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 33,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 30,24 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,103 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,70 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,137 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren gekostet

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr bedeutet

Glencore-Aktie steigt: Glencore hat Batterie-Recycler Li-Cycle übernommen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Glencore BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Glencore BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
22.02.2024Glencore HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen