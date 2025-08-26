Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Donnerstagmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 2,95 GBP zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 2,95 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 2,96 GBP. Bei 2,90 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 4.395.728 Stück.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,39 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 48,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 30,46 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,103 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,70 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,137 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

