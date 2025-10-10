DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,98 +2,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.938 -0,3%Euro1,1569 ±0,0%Öl64,76 -0,7%Gold3.954 -0,6%
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 95 Euro - 'Hold'

10.10.25 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
91,20 EUR 0,60 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding (HORNBACH) nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei vor allem auf höhere Personalausgaben zurückzuführen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

mehr Analysen