GNW-News: CRYOPDP der DHL Group und Applied Blockchain erhalten Auszeichnung für digitale Transformation in der Gesundheitslogistik
^LONDON, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied Blockchain
(https://www.appliedblockchain.com/), das Unternehmen hinter Silent Data
(https://www.silentdata.com/), hat heute bekannt gegeben, dass sein
Unternehmenskunde CRYOPDP, ein Tochterunternehmen von DHL Health Logistics, bei
den 2025 Supply Chain Excellence Awards den SAP Digital Transformation Award -
Software gewonnen hat.
Die von SAP gesponserte Kategorie würdigt Innovationen durch digitale
Transformation und verzeichnete sieben globale Finalisten, darunter führende
Supply-Chain- und Logistikunternehmen wie Cryoport Systems, EORI, Finmile,
Reckitt, The ClearVue sowie VT Garment & Coats Digital.
Das preisgekrönte Projekt Atlas Path (https://www.silentdata.com/case-
study/cryopdp) entstand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Applied Blockchain
und CRYOPDP mit dem Ziel, die Sendungsverfolgung, den Liefernachweis und die
Compliance-Prozesse in der Gesundheitslogistik zu modernisieren. Atlas Path
basiert auf der Datenschutz-orientierten Blockchain-Infrastruktur
(https://www.silentdata.com/product/overview) von Silent Data und kombiniert
Echtzeit-Transparenz mit Datenschutz auf Unternehmensniveau. Dies ermöglicht
CRYOPDP eine Verbesserung der Effizienz und Vertrauensbildung in seinen globalen
Abläufen.
Atlas Path wurde speziell für das aus Fahrern, Außendienstmitarbeitern und
globalen Betriebsteams bestehende Netzwerk von CRYOPDP entwickelt. Die Plattform
bietet sofortige Statusaktualisierungen, manipulationssichere
Lieferungsvalidierung und durchgängige Sendungsverfolgung, um eine transparente,
konforme und sichere Koordination zwischen Büros und Kunden zu gewährleisten.
?Diese Auszeichnung zeigt, wie Blockchain inzwischen in komplexen, regulierten
Umgebungen messbaren Mehrwert schafft", sagt Adi Ben-Ari, Gründer und CEO von
Applied Blockchain.?In Zusammenarbeit mit CRYOPDP haben wir gezeigt, wie Silent
Data eine digitale Transformation in großem Maßstab ermöglicht und dabei die
Transparenz der Blockchain bietet, während gleichzeitig die von Unternehmen
geforderte Privatsphäre und Compliance aufrechterhalten wird."
Durch die Zusammenarbeit mit Applied Blockchain hat CRYOPDP eine der ersten
realen Implementierungen einer datenschutzfähigen Blockchain-Plattform in der
Gesundheitslogistik erreicht, einer Branche, in der Datensensibilität, die
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Betriebssicherheit von entscheidender
Bedeutung sind.
?Silent Data gibt uns die Möglichkeit, Blockchain für die Vertrauensbildung,
Automatisierung und Ausfallsicherheit zu nutzen, ohne die für unseren Betrieb
entscheidende Datensicherheit zu beeinträchtigen", sagt Lourenço Pereira, IT R&D
Manager bei CRYOPDP.?Wir freuen uns sehr, dass diese Innovation mit dem SAP
Digital Transformation Award gewürdigt wurde. Das zeigt, wie wertvoll sie für
die Logistik im Gesundheitswesen ist."
Viele Unternehmen in regulierten Branchen möchten die Vorteile der Blockchain -
Transparenz, Automatisierung und Überprüfbarkeit - nutzen, scheitern jedoch an
Datenschutz- und Compliance-Bedenken. Daher setzen einige Unternehmen auf
private Blockchains, um die Offenlegung sensibler Daten wie Identitäten oder
Transaktionswerte zu vermeiden. Das Ergebnis sind jedoch oft isolierte Systeme,
die einzelne Schwachstellen, größere Angriffsflächen und potenzielle Zensur
durch einen zentralisierten Betreiber mit sich bringen.
Silent Data löst dieses Dilemma, indem es die Interoperabilität und
Überprüfbarkeit öffentlicher Blockchains mit der Kontrolle, Datensicherheit und
Leistung privater Infrastrukturen kombiniert. Sensible Daten sind jederzeit
hardwareseitig geschützt: Die Silent Data L2-Blockchain läuft in einem Trusted
Execution Environment (TEE), sodass geschäftlich sensible Daten für den
Betreiber niemals sichtbar sind. Der Zugriff wird streng durch standardmäßige
Solidity (EVM)-Smart Contracts geregelt, die nur berechtigten Parteien unter
bestimmten Bedingungen die Einsicht in bestimmte Daten gestatten.
So können Unternehmen wie CRYOPDP Blockchain-basierte Lösungen einsetzen, die
strenge Betriebs- und Datenschutzanforderungen erfüllen und gleichzeitig
Überprüfbarkeit und Vertrauenswürdigkeit gewährleisten. Damit werden neue
Maßstäbe für eine sichere digitale Transformation in regulierten Branchen
gesetzt.
Über Applied Blockchain:
Applied Blockchain ist ein Entwicklerstudio, das sich auf Blockchain- und
Datenschutztechnologien spezialisiert hat. Das 2015 in London gegründete
Unternehmen hat über 150 Plattformen für verschiedene Branchen wie Finanzen,
Supply Chain, Energie und Gesundheitswesen für Kunden wie Shell, Barclays und
die Vereinten Nationen bereitgestellt. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung auf
dem Gebiet der Blockchain-Technologie gilt Applied Blockchain als zuverlässiger
Partner für Unternehmen und Institutionen, die beabsichtigen, sichere,
skalierbare und konforme Blockchain-Lösungen zu entwickeln. Das Unternehmen ist
außerdem Entwickler von Silent Data, einem datenschutzorientierten Layer-2-
Netzwerk für regulierte Unternehmens- und Web3-Anwendungen.
Weitere Informationen zu Applied Blockchain finden Sie
unter https://www.appliedblockchain.com/
Weitere Informationen zu Silent Data finden Sie
unter https://www.silentdata.com/
Über CRYOPDP:
CRYOPDP, ein Tochterunternehmen von DHL Health Logistics und Mitglied des DHL
Pharma Specialised Network, ist ein weltweit führender Anbieter von
temperaturgeführter Logistik für die Life-Science- und Gesundheitsbranche.
CRYOPDP ist in 15 Ländern in den USA, EMEA und APAC tätig und unterstützt die
globale Gesundheit durch maßgeschneiderte, individuelle und innovative
temperaturgeführte Logistiklösungen für die Life-Science-Branche, darunter
Pharma-, Biopharma- und Advanced-Therapies-Unternehmen. Das globale Netzwerk und
die Kompetenzteams von CRYOPDP sorgen für die Einhaltung aller Vorschriften, die
Rückverfolgbarkeit und den Schutz jeder Sendung während des gesamten Transports.
Durch Zuverlässigkeit, Flexibilität und Sorgfalt gewährleistet CRYOPDP, dass
medizinische Produkte sicher zu den Patienten gelangen und weltweit zur
Verbesserung und Rettung von Leben beitragen.
Weitere Informationen zu CRYOPDP finden Sie unter https://cryopdp.com
Medienkontakt:
E-Mail: info@appliedblockchain.com (mailto:info@appliedblockchain.com)
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0082ffa2-
613e-4fb0-9816-74f18aa3187d
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ec8ad4d-3475-425e-8ded-
e9eaaafe1c4a
