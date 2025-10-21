GNW-News: Rackspace Technology veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025
Werte in diesem Artikel
^SAN ANTONIO, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(http://www.rackspace.com/)®, ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-
Cloud- und KI-Lösungen, gab heute die Veröffentlichung seines
Nachhaltigkeitsberichts 2025 (https://www.rackspace.com/resources/2025-
sustainability-report) bekannt, der die Fortschritte auf dem Weg zu Netto-Null-
CO?-Emissionen, die verbesserte betriebliche Effizienz sowie globaler Auswirkung
durch strategische Partnerschaften und Innovationen hervorhebt. Der Bericht
spiegelt den Einsatz von Rackspace wider, die Ziele der Vereinten Nationen für
nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu verwirklichen und die Cloud-
Dienstleistungsbranche im Hinblick auf Nachhaltigkeit anzuführen. Im Jahr 2025
validierte die Science Based Targets initiative (SBTi) unsere Ziele zur
Reduzierung von Treibhausgasen (THG) und bestätigte damit unsere messbaren
Umweltfortschritte im Einklang mit SDG 13.
?Bei Rackspace Technology machen wir Nachhaltigkeit zu einem messbaren
Bestandteil unserer Unternehmensführung", so Gajen Kandiah, Chief Executive
Officer von Rackspace Technology.?2025 wurden unsere kurzfristigen und
langfristigen Ziele von der SBTi validiert, wir haben die Gesamtemissionen
gegenüber unserem Basisjahr 2023 um 10 Prozent reduziert und die Effizienz an
vorrangigen Standorten verbessert. Die gleiche Disziplin kommt nun auch darin
zum Ausdruck, wie wir unseren Kunden helfen, Kosten und CO?-Emissionen zu
senken. Wir werden weiterhin mit klaren Daten, unabhängigen Überprüfungen und
einer starken Unternehmensführung berichten."
Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Rackspace konzentrieren sich auf erneuerbare
Energien, Umweltschutz und Interessenvertretung. Etwa 28,4 Prozent des Stroms,
der 2024 in den von Rackspace betriebenen Rechenzentren verbraucht wurde, wurde
auf Marktbasis durch Stromabnahmeverträge (PPAs) und/oder Zertifikate für
erneuerbare Energien (RECs) ausgeglichen. Wir planen, langfristige Verträge
abzuschließen, sofern es die Märkte zulassen. Im Jahr 2025 validierte SBTi
unsere kurzfristigen Ziele für Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie für Scope-
3-Einkäufe von Waren und Dienstleistungen unter Verwendung des Basisjahrs 2023.
Unser langfristiges Netto-Null-Ziel umfasst die Scopes 1, 2 und 3 sowie die
Neutralisierung der Restemissionen bis 2045.
Hier sind weitere Beispiele für die Resultate der Organisation:
Fortschritt
* 10?% Reduzierung der Gesamtemissionen in einem Jahr: erreicht von 2023 bis
2024, einschließlich einer Senkung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um
20?% und einer Reduzierung der Scope-3-Emissionen um 9?%
* Durch den Umzug des Hauptsitzes nach San Antonio, Texas, konnten die
Emissionen der Anlage um 80?% gesenkt werden: Verkleinerung der Fläche von
800.000?ft² auf 80.000?ft², wodurch von 2023 bis 2024 6.007 Tonnen CO?e
eingespart werden konnten
* 80 % der globalen Rechenzentren von Rackspace werden mit erneuerbaren
Energien betrieben: Anstrebung einer 100-prozentigen Versorgung durch RE100
(https://www.there100.org/) und strategische Energiepartnerschaften
* Effizienz-Upgrade im Rechenzentrum DFW: bessere Energieeffizienz und
-überwachung dank optimierter Automatisierungs- und Gebäudemanagementsysteme
in unserem Rechenzentrum in Dallas/Fort Worth, wodurch der Stromverbrauch
zwischen 2023 und 2024 um etwa 1.700?MWh reduziert werden konnte
* Von Dritten geprüfte Emissionsreferenzwerte für Scope 1, 2 und 3: Stärkung
der Umweltdatenkapazitäten von Rackspace durch eine verifizierte
Kohlenstoffbilanzierung und eine doppelte Wesentlichkeitsbewertung
Zweck
* Führungsrolle im Bereich verantwortungsbewusste KI: Unsere Führungskräfte
haben das?IT-Toolkit für verantwortungsbewusste und nachhaltige KI" von
SustainableIT.org (https://www.sustainableit.org/insights) als Leitfaden für
eine skalierbare Umsetzung mitverfasst
* Richtlinie zum zirkulären IT-Lebenszyklus: Rackspace hat seine Richtlinie
zur Entsorgung von IT-Geräten formalisiert, um Recycling, Upcycling und
Abfallreduzierung zu fördern
* 31?% Reduzierung der Emissionen im Bereich IT-Dienstleistungen: Dies
unterstreicht das Engagement des Unternehmens für einen effizienten und
umweltfreundlichen Cloud-Betrieb
* Weltweit wurden mehr als 1.200 Geräte gespendet: Erweiterung des digitalen
Zugangs und Förderung eines verantwortungsvollen Konsums in unterversorgten
Gemeinden
Mitarbeitende
* Seit 2023 wurden mehr als 13.000 technische Zertifizierungen erworben:
Mitarbeitende wurden in Cloud- und Nachhaltigkeitskompetenzen für AWS,
Microsoft® Azure®, Google Cloud, Cisco®, Oracle®, Red Hat®, SAP®, VMware®
und andere geschult.
* 95?% der Mitarbeitenden besitzen eine AI-Ready-Zertifizierung: Das
Unternehmen hat seine Ziele übertroffen und die Belegschaft auf den
verantwortungsvollen Einsatz von KI vorbereitet
* Alle Mitarbeitenden erhalten jährlich jeweils 40 Stunden Freistellung für
ehrenamtliche Tätigkeiten: In den letzten Berichtszeiträumen wurden
23.000 Stunden geleistet und 160.000 US-Dollar für lokale Zwecke gesammelt
* Über 8 Millionen US-Dollar wurden über die Rackspace Foundation für
Bildungszwecke gesammelt: Unterstützung von über 10.000 Studierenden mit
MINT- und ganzheitlichen Programmen
Weitere Informationen über das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit
finden Sie im vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2025, der unter
Nachhaltigkeitsbericht 2025 | Rackspace Technology
(https://www.rackspace.com/resources/2025-sustainability-report) verfügbar ist.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und
KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden
über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen
Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in
jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen
zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien
einzuführen.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen
Erwartungen und Annahmen von Rackspace Technology widerspiegeln und Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von
Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wesentlich davon abweichen,
wie in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen ausführlich dargelegt.
Rackspace übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen aufgrund neuer
Informationen oder zukünftiger Entwicklungen zu aktualisieren.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21b15de8-
8941-4225-846e-95c43147b60a
Â°
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rackspace Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rackspace Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rackspace Technology
Analysen zu Rackspace Technology
Keine Analysen gefunden.