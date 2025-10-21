GNW-News: Rackspace Technology veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025

Werte in diesem Artikel

Cloud- und KI-Lösungen, gab heute die Veröffentlichung seines

Nachhaltigkeitsberichts 2025 (https://www.rackspace.com/resources/2025-

sustainability-report) bekannt, der die Fortschritte auf dem Weg zu Netto-Null-

CO?-Emissionen, die verbesserte betriebliche Effizienz sowie globaler Auswirkung

durch strategische Partnerschaften und Innovationen hervorhebt. Der Bericht

spiegelt den Einsatz von Rackspace wider, die Ziele der Vereinten Nationen für

nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu verwirklichen und die Cloud-

Dienstleistungsbranche im Hinblick auf Nachhaltigkeit anzuführen. Im Jahr 2025

validierte die Science Based Targets initiative (SBTi) unsere Ziele zur

Reduzierung von Treibhausgasen (THG) und bestätigte damit unsere messbaren

Umweltfortschritte im Einklang mit SDG 13.

?Bei Rackspace Technology machen wir Nachhaltigkeit zu einem messbaren

Bestandteil unserer Unternehmensführung", so Gajen Kandiah, Chief Executive

Officer von Rackspace Technology.?2025 wurden unsere kurzfristigen und

langfristigen Ziele von der SBTi validiert, wir haben die Gesamtemissionen

gegenüber unserem Basisjahr 2023 um 10 Prozent reduziert und die Effizienz an

vorrangigen Standorten verbessert. Die gleiche Disziplin kommt nun auch darin

zum Ausdruck, wie wir unseren Kunden helfen, Kosten und CO?-Emissionen zu

senken. Wir werden weiterhin mit klaren Daten, unabhängigen Überprüfungen und

einer starken Unternehmensführung berichten."

Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Rackspace konzentrieren sich auf erneuerbare

Energien, Umweltschutz und Interessenvertretung. Etwa 28,4 Prozent des Stroms,

der 2024 in den von Rackspace betriebenen Rechenzentren verbraucht wurde, wurde

auf Marktbasis durch Stromabnahmeverträge (PPAs) und/oder Zertifikate für

erneuerbare Energien (RECs) ausgeglichen. Wir planen, langfristige Verträge

abzuschließen, sofern es die Märkte zulassen. Im Jahr 2025 validierte SBTi

unsere kurzfristigen Ziele für Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie für Scope-

3-Einkäufe von Waren und Dienstleistungen unter Verwendung des Basisjahrs 2023.

Unser langfristiges Netto-Null-Ziel umfasst die Scopes 1, 2 und 3 sowie die

Neutralisierung der Restemissionen bis 2045.

Hier sind weitere Beispiele für die Resultate der Organisation:

Fortschritt

* 10?% Reduzierung der Gesamtemissionen in einem Jahr: erreicht von 2023 bis

2024, einschließlich einer Senkung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um

20?% und einer Reduzierung der Scope-3-Emissionen um 9?%

* Durch den Umzug des Hauptsitzes nach San Antonio, Texas, konnten die

Emissionen der Anlage um 80?% gesenkt werden: Verkleinerung der Fläche von

800.000?ft² auf 80.000?ft², wodurch von 2023 bis 2024 6.007 Tonnen CO?e

eingespart werden konnten

* 80 % der globalen Rechenzentren von Rackspace werden mit erneuerbaren

Energien betrieben: Anstrebung einer 100-prozentigen Versorgung durch RE100

(https://www.there100.org/) und strategische Energiepartnerschaften

* Effizienz-Upgrade im Rechenzentrum DFW: bessere Energieeffizienz und

-überwachung dank optimierter Automatisierungs- und Gebäudemanagementsysteme

in unserem Rechenzentrum in Dallas/Fort Worth, wodurch der Stromverbrauch

zwischen 2023 und 2024 um etwa 1.700?MWh reduziert werden konnte

* Von Dritten geprüfte Emissionsreferenzwerte für Scope 1, 2 und 3: Stärkung

der Umweltdatenkapazitäten von Rackspace durch eine verifizierte

Kohlenstoffbilanzierung und eine doppelte Wesentlichkeitsbewertung

Zweck

* Führungsrolle im Bereich verantwortungsbewusste KI: Unsere Führungskräfte

haben das?IT-Toolkit für verantwortungsbewusste und nachhaltige KI" von

SustainableIT.org (https://www.sustainableit.org/insights) als Leitfaden für

eine skalierbare Umsetzung mitverfasst

* Richtlinie zum zirkulären IT-Lebenszyklus: Rackspace hat seine Richtlinie

zur Entsorgung von IT-Geräten formalisiert, um Recycling, Upcycling und

Abfallreduzierung zu fördern

* 31?% Reduzierung der Emissionen im Bereich IT-Dienstleistungen: Dies

unterstreicht das Engagement des Unternehmens für einen effizienten und

umweltfreundlichen Cloud-Betrieb

* Weltweit wurden mehr als 1.200 Geräte gespendet: Erweiterung des digitalen

Zugangs und Förderung eines verantwortungsvollen Konsums in unterversorgten

Gemeinden

Mitarbeitende

* Seit 2023 wurden mehr als 13.000 technische Zertifizierungen erworben:

Mitarbeitende wurden in Cloud- und Nachhaltigkeitskompetenzen für AWS,

Microsoft® Azure®, Google Cloud, Cisco®, Oracle®, Red Hat®, SAP®, VMware®

und andere geschult.

* 95?% der Mitarbeitenden besitzen eine AI-Ready-Zertifizierung: Das

Unternehmen hat seine Ziele übertroffen und die Belegschaft auf den

verantwortungsvollen Einsatz von KI vorbereitet

* Alle Mitarbeitenden erhalten jährlich jeweils 40 Stunden Freistellung für

ehrenamtliche Tätigkeiten: In den letzten Berichtszeiträumen wurden

23.000 Stunden geleistet und 160.000 US-Dollar für lokale Zwecke gesammelt

* Über 8 Millionen US-Dollar wurden über die Rackspace Foundation für

Bildungszwecke gesammelt: Unterstützung von über 10.000 Studierenden mit

MINT- und ganzheitlichen Programmen

Weitere Informationen über das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit

finden Sie im vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2025, der unter

Nachhaltigkeitsbericht 2025 | Rackspace Technology

(https://www.rackspace.com/resources/2025-sustainability-report) verfügbar ist.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und

KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden

über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen

zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen

Erwartungen und Annahmen von Rackspace Technology widerspiegeln und Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von

Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wesentlich davon abweichen,

wie in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen ausführlich dargelegt.

Rackspace übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen aufgrund neuer

Informationen oder zukünftiger Entwicklungen zu aktualisieren.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21b15de8-

8941-4225-846e-95c43147b60a

