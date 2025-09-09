DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.506 -0,5%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,56 +1,6%Gold3.643 +0,5%
GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Nachmittag stärker

10.09.25 16:11 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 1,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,43 EUR 0,00 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 1,70 USD. Bei 1,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 129.874 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 2,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 39,82 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 76,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

