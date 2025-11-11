GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 1,57 USD.

Die GoPro-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 1,57 USD abwärts. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,54 USD nach. Bei 1,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 469.638 Aktien.

Bei 3,05 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 94,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,55 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 06.11.2025 vor. GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162,92 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 37,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258,90 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte GoPro am 11.02.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

