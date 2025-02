Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

DAX im Blick

Der DAX verzeichnete zum Handelsende Kursanstiege.

Am Dienstag kletterte der DAX via XETRA schlussendlich um 0,56 Prozent auf 22.034,13 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,024 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,008 Prozent auf 21.909,96 Punkte an der Kurstafel, nach 21.911,74 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 21.884,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.046,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Stand von 20.214,79 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.11.2024, bei 19.448,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 16.926,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,03 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 22.046,41 Punkten. Bei 19.833,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,41 Prozent auf 278,35 EUR), Siemens (+ 1,78 Prozent auf 214,90 EUR), Deutsche Bank (+ 1,53 Prozent auf 18,79 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,35 Prozent auf 33,83 EUR) und Fresenius SE (+ 1,28 Prozent auf 38,03 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen QIAGEN (-1,76 Prozent auf 38,32 EUR), Porsche Automobil vz (-1,65 Prozent auf 36,26 EUR), Porsche (-1,63 Prozent auf 55,64 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,42 Prozent auf 29,86 EUR) und Bayer (-1,38 Prozent auf 20,73 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5.792.777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311,593 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

