Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Beim LUS-DAX lassen sich am fünften Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Um 09:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent höher bei 18.195,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18.218,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.160,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 05.03.2024, bei 17.695,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, bei 16.590,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Stand von 15.530,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18.633,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.345,00 Zähler.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 0,04 Prozent auf 25,21 EUR), RWE (-0,13 Prozent auf 31,12 EUR), Covestro (-0,15 Prozent auf 51,82 EUR), Daimler Truck (-0,24 Prozent auf 46,42 EUR) und Rheinmetall (-0,30 Prozent auf 535,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-2,68 Prozent auf 25,01 EUR), Merck (-2,28 Prozent auf 151,95 EUR), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 17,84 EUR), Sartorius vz (-2,00 Prozent auf 343,00 EUR) und Deutsche Bank (-1,82 Prozent auf 14,70 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.119.795 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,023 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 3,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

