DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,58 -3,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.372 -1,8%Euro1,1929 -0,4%Öl69,83 -1,5%Gold5.180 -3,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
IPO: ASTA Energy legt Ausgabepreis für Börsengang fest IPO: ASTA Energy legt Ausgabepreis für Börsengang fest
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Handy am Steuer oder Führerschein - Empfehlungen erwartet

30.01.26 05:49 Uhr

GOSLAR (dpa-AFX) - Mit Empfehlungen an die Politik geht der Verkehrsgerichtstag in Goslar am Freitag (13.00 Uhr) zu Ende. Zuvor wird bei einer Podiumsdiskussion (11.30 Uhr) über strengere Vorschriften für Lastenfahrräder und E-Bikes diskutiert. Fachleute aus Justiz und Wissenschaft sowie von Behörden und Verbänden haben in den vergangenen Tagen über Themen des Verkehrsrechts und der Verkehrssicherheit gesprochen.

Wer­bung

Themen waren unter anderem eine mögliche neue Promillegrenze für Radfahrer und schärfere Strafen bei der Nutzung von Handys am Steuer sowie die Führerscheinkosten. Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrsexperten in Deutschland. Die Empfehlungen wurden in der Vergangenheit auch immer mal wieder vom Gesetzgeber aufgegriffen./xma/DP/zb