Handy am Steuer oder Führerschein - Empfehlungen erwartet

GOSLAR (dpa-AFX) - Mit Empfehlungen an die Politik geht der Verkehrsgerichtstag in Goslar am Freitag (13.00 Uhr) zu Ende. Zuvor wird bei einer Podiumsdiskussion (11.30 Uhr) über strengere Vorschriften für Lastenfahrräder und E-Bikes diskutiert. Fachleute aus Justiz und Wissenschaft sowie von Behörden und Verbänden haben in den vergangenen Tagen über Themen des Verkehrsrechts und der Verkehrssicherheit gesprochen.

Themen waren unter anderem eine mögliche neue Promillegrenze für Radfahrer und schärfere Strafen bei der Nutzung von Handys am Steuer sowie die Führerscheinkosten. Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrsexperten in Deutschland. Die Empfehlungen wurden in der Vergangenheit auch immer mal wieder vom Gesetzgeber aufgegriffen./xma/DP/zb