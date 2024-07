Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 241,30 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 241,30 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 242,10 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 240,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.759 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 256,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 5,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (184,35 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,14 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 246,44 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 4,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 18,55 EUR im Jahr 2024 aus.

