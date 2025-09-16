Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 244,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,2 Prozent auf 244,00 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 244,40 EUR. Bei 241,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 31.650 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 19,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 12,17 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 295,25 EUR aus.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,20 EUR je Aktie aus.

