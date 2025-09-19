Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 245,40 EUR.

Mit einem Wert von 245,40 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 245,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 243,80 EUR. Bei 244,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 15.529 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,23 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 235,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,25 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 295,25 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht

Hannover Rück-Aktie gewinnt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt auch Konkurrenten

Investment-Tipp Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse